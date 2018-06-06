Koruyucu aileler için iftar programı düzenlendi

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Konuk Evinde düzenlenen iftar programına; Muş Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, kurum amirleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evlerinde kalan çocuklar ile koruyucu aileler katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, bugün burada iftar açmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Koruyucu ailelerin, geleceğin nesillerini sahiplendiklerini belirten Vali Yıldırım, "Bu akşam sizlerle birlikteyiz. Bugünkü iftarımızı sizlerle beraber açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli aileler, sizler zaten geleceğimizi teslim edeceğiniz nesillerin ne demek olduğunu iyi bildiğiniz için bu yavrularımızı sahiplenmişsiniz, onlara gönüllerinizi açmışsınız ve evlerinizi paylaşmışsınız. Onun için sizin yapmış olduğunuz bu hizmet hakikaten çok kıymetli ve çok manidardır. Böylece yavrularımız yalnız kalmış olmanın kendilerine verecek olduğu sıkıntıların hiçbirini yaşamayacaklar ve bu yavrularımız sımsıcak bir aile ortamında sizlerin himayesinde, devletimizin yardımlarıyla hayatlarını sürdürmeye devam edecek ve aynı zamanda sizler bu yavrularımıza bir yaşam koçluğu da yapmış olacaksınız. Çocuklarımızın eğitimleriyle ilgilenecek daha sonraki hayatlarında da belki iş ve eş bulmaları konusunda da tam bir aile olarak kendilerine yardımda bulunacaksınız. Bu hiç de azımsanacak, küçümsenecek bir hizmet değil. Bu tür ailelerimiz eli öpülesi ailelerdir. Bu tür velilerimiz, anne-babalarımız hakikaten eli öpülesi insanlardır. İnsan kendi çocuğuna tahammül ederde belki başkasına edemez diye düşünürken sizler başkalarının çocuklarına da kendi çocuklarınızdan daha üstün görmek suretiyle onlara da sahip çıkmış, onları da bu topluma kazandıran insanlar olmuşsunuz. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

"Ekranla değil akranla büyüsün çocuklarımız"

Evlatlarımızı günümüz şartlarında en iyi şekilde eğitip bu topluma faydalı birer insan haline getirmeye gayret ettiklerini ifade eden Yıldırım, Tabi bunu yaparken onların dışarıdan gelen sorunlardan etkilenmemeleri için de elimizden gelen gayreti de sarf ediyoruz. Bugünkü sloganımız; ’Ekranla değil akranla büyüsün çocuklarımız.’ Bizler sokakta oynarken büyüklerimiz bizi çağırıp gelin bakalım dersinizi yapın derlerdi. Sokaktan ayrılamazdık, arkadaşlarımızdan ayrılmayı arzu etmezdik, oyun daha tatlı gelirdi. Ama ders gibi bir gerçek var, eğitimin önemi gibi bir gerçek var onu da bir tarafa bırakamazdık. Gelip dersimize çalışırdık. Şimdiki çocuklarımız bize göre biraz daha şanssız diye görüyorum. Niye diye soracak olursanız özellikle şehirlerde hakikaten sokak kalmadığı gibi oynayacak yerde kalmıyor. Onun için belediyelerimiz, bizler, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüklerimiz, Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, kaymakamlarımız bu çocuklarımıza oynayabilecekleri alanlar yapma gayreti içerisindeyiz. Özel alanlar oluşturuyorlar ve böylece çocuklarımızı belki bilgisayarın, belki akıllı telefonların, televizyonların ekranından uzak tutmaya kendi yaşıtlarıyla beraber vakit geçirmelerini temin etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.