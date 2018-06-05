KOSGEB’den aldığı destekle işinin patronu oldu

KOSGEB Girişimcilik Destek Programından yararlanan genç kadın girişimciler, kendi işletmelerini açarak iş hayatına atılıyor. Bu genç kadınlardan Malazgirt ilçesinde yaşayan Büşranur Ulaş, hayalini kurduğu iş yerini KOSGEB’den aldığı hibe desteğiyle açarak hayalini gerçekleştirdi. Genç girişimci Büşranur Ulaş, KOSGEB destekli Ulaş Yoğurt Üretim İşletmesi ile doğal yoğurt, peynir, çökelek ve tereyağı satışı yaptığı iş yerinde 3 kişiyi istihdam ederek başarısıyla diğer kadınlara örnek oluyor.

Yıllardır Aynahoca köyünde babasına ait büyükbaş hayvan çiftliğinde büyükbaş hayvan üretimi yaptıklarını belirten Büşranur Ulaş, hayalini kurduğu işletme için bir yıl boyunca İş-Kur İl Müdürlüğünden işbaşı eğitimi alarak hayallerine bir adım daha yaklaştığını belirtti. Daha sonra hayalini kurduğu iş yerini açmak için KOSGEB’in girişimcilere yönelik kursuna katılarak gerekli belgesini altığını dile getiren Ulaş, aldığı belgeyle yıllardır hayalini kurduğu iş yerine kavuştuğunu kaydetti.

"Destek olmayınca bir şey olmuyor"

KOSGEB’den aldığı destekle kendi işinin patronu olduğunu söyleyen Büşranur Ulaş, "KOSGEB’den aldığım hibe desteği ile hayalini kurduğum süt ürünleri ve yoğurt üretimi iş yerimi çok şükür açtım. Zaten biz yıllarca hayvancılık yaparak geçimizi sağlıyorduk. Köyümüzde halihazırda büyükbaş hayvan çiftliğimiz var. Buradaki hayvanlarımız bol süt veren ineklerden oluşuyordu. Amcamın oğlu Yakup Ulaş bu çiftliktedir. Burada ürettiğimiz sütü kendimiz değerlendirmek istedik. Şimdi çok şükür artık hayalini kurduğumun işletmemde süt ürünleri üretimine başladık. Bir ev kızıydım, ama şimdi kendi işimin patronu oldum. Çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. İş yerimde süt ürünlerinden yoğurt, peynir, çökelek ve tereyağı üretiyoruz. KOSGEB olmasa evde ne yapabilirim diye düşünecektim. Destek olmayınca da bir şey olmuyor. KOSGEB’in desteğini duyunca bana cesaret geldi ve bu işe kalkıştım. Çokta memnunum. Başardım, inşallah daha da başaracağım” dedi.

Büyükbaş hayvan çiftliği ile ilgilenen Yakup Ulaş ise amcasının kızının cesaretine hayran olduğunu belirterek, “Büşranur kardeşim süt ürünleri ve kahvaltı çeşitleri üretimi ile ilgileniyor. Ben de köyümüzdeki çiftliğimizdeki büyükbaş hayvanlarla ilgileniyorum. Büşranur kardeşimin aldığı KOSGEB desteği ile işimizi kurduk. Devletimizin desteği ve katkılarıyla çalışıyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Biz büyükbaş çiftliğimizi de devletimizin desteği ile açmıştık. Devletimiz olmasa bu işimiz kesinlikle olmazdı. Süt üretim işletmemizin sütlerini burada üretiyoruz. Çok şükür işlerimiz gayet iyi” ifadelerini kullandı.