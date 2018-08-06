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06 Ağustos 2018 11:28

Lale Vadisi Parkı ‘Mardini Show’a ev sahipliği yaptı

Muş Belediyesi’nin katkılarıyla TRT Kurdi’de canlı olarak yayınlanan ‘Mardini Show’ programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Lale Vadisi Parkı ‘Mardini Show’a ev sahipliği yaptı

06 Ağustos 2018 11:28

Lale Vadisi Parkının ev sahipliği yaptığı programda Muş Halkı unutulmaz bir gece yaşadı.


TRT Kurdi’de yayınlanan ’Mardini Show’ programının bu haftaki bölümü, belediyenin katkılarıyla Muş’ta çekildi. Vatandaşlar, ünlü ses sanatçısı Berdan Mardini’nin seslendirdiği şarkılarla keyifli ve coşkulu saatler yaşadı. Muş’un kalkınması ve gelişmesi için ciddi yatırımlar hayata geçiren Muş Belediyesi, tanıtım noktasında da faaliyetlerini sürdürüyor. Sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilklere imza atan Muş Belediyesi, TRT Kurdi’de yayınlanan ‘Mardini Show’ programını bu hafta Muş’a taşıyarak vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Lale Vadisi Parkında çekilen programa vatandaşlar akın etti. Birbirinden değerli sanatçı ve dengbejlerin konuk olduğu programda, vatandaşlar doyasıya eğlendi.


Ses sanatçısı Berdan Mardini’nin sunuculuğunu yaptığı programda yerel dengbej ve sanatçılar şarkılarını seslendirerek vatandaşlara keyifli saatler yaşattı. 2 saat süren programın ilk yarısında sahneye davet edilen Belediye Başkanı Feyat Asya, programın sunucusu Berdan Mardini’ye bir demet çiçek ve fincan takımı takdim ederek, vatandaşlara güzel bir gece yaşattıkları için kendilerine teşekkür etti. Daha sonra vatandaşlara hitap eden Başkan Asya, alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile Muş’u yeniden inşa ettiklerini söyleyerek, bunların yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleri yapmayı da ihmal etmediklerini kaydetti. Karni Deresi Rekreasyon Projesi kapsamında Muş’un en büyük sosyal aktivite merkezi olarak Lale Vadisi Parkı’nı hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Asya, bugün böylesi güzel bir organizasyonun bu alanda yapılmasına şahitlik ettikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Muş’un tanıtımı ve vatandaşların mutluluğu için bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirten Başkan Asya, "Yol, su, kanalizasyon park ve bahçe gibi ilimizin ihtiyaç duyulan belediye hizmetlerini yapmanın yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle de halkımızın ruhuna dokunmayı ihmal etmiyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşantılarındaki yorgunluğu, stresi bu tür organizasyonlarla gidermeye çalışıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda ilimizin yaşanılabilir huzurlu bir kent olduğunu ve vatandaşların mutlu bir hayat sürdüğünü göstermeyi amaçlıyoruz. Bugün de bu programla vatandaşlarımızın güzel vakit geçirdiğini umuyorum. Halkımızın yoğun katılım gösterdiği programda emeğin geçenlere teşekkür ederim. İnşallah daha güzel etkinliklerle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.




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