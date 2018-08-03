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03 Ağustos 2018 09:28

Malazgirt Belediyesi Milli Park’ta temizlik çalışmalarına yoğunluk verdi

Muş’un Malazgirt belediyesi, 26 Ağustos günü düzenlenecek olan Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yılı kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi alanında temizlik çalışmalarına yoğunluk verdi.

Malazgirt Belediyesi Milli Park’ta temizlik çalışmalarına yoğunluk verdi

03 Ağustos 2018 09:28


26 Ağustos günü Başkan Erdoğan’ın katılması beklenilen Malazgirt Zaferi´nin 947’ncı yılı kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi çalışmalarını aralıksız sürerken, Malazgirt Belediyesi temizlik ekibi de tarihi milli park alanında kötü görüntü veren yabani otları budayarak temizlik çalışmalarına ağırlık verdi. Malazgirt Belediyesi temizlik ekibi yetkililerin yaptığı açıklamada, "İlçe Kaymakamız ve Belediye Başkan Vekilimiz Soner Kırlı’nın talimatları doğrultusunda tarihi milli parkımız 26 Ağustos günü düzenlenecek olan Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yılı kutlama etkinlikleri alanın temizlik çalışmalarını bitirmemiz doğrultusunda talimat verdi. bizler de yoğun şekilde burada kötü görüntü veren otları temizleme çalışmasına başladık" dediler.




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