Malazgirt Belediyesinden iftar programı

Malazgirt ve kardeş belediyesi Başakşehir Belediyesi, ilçede birlik ve beraberlik iftarları vermeye başladı. İlçenin 12 mahallesinde verilecek iftarların ilki Danışmentgazi Mahallesi’nde yoğun katılımla yapıldı. İftar programına Muş Valisi Aziz Yıldırım, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Cebeci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, VEDAŞ İl Müdürü Eşref Şentürk, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Serdar Özkan ile davetliler katıldı.

Program, iftar yemeği öncesi Malazgirt Müftülüğü imamlarının okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa katılan vatandaşlar, aynı sofrada birlikte iftar yaptıklarını belirterek, ev sahibi Malazgirt ve Başakşehir belediyelerine teşekkür ettiler. Vatandaşlar, bu gibi etkinliklerin artması temennisinde bulundular.