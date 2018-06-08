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08 Haziran 2018 13:57

Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı köy gezilerine devam ediyor

Muş’un Malazgirt ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı köy gezilerine devam ediyor

08 Haziran 2018 13:57


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt ile birlikte Tatargazi, Akören, Adaksu, Kulçak ve Sarı Davut köylerini ziyaret etti. Ziyaretlerde köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Soner Kırlı köylerde bir dizi incelemelerde bulundu. Köy muhtarlarından köyleriyle ilgili bilgi alan Kaymakam Kırlı, vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti.


Kırlı, "Amacımız, köylerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, sorunların çözümlerini bulmak. Köylerdeki eksiklikleri yerinde tespit etmek. Bunların en kısa sürede giderilmesini sağlamak. İnanın Vatandaşlarımızın yüzü güldükçe bizlerinde görev aşkı büyüyor. Hizmet etmeye daha fazla motive oluyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte olmayı, onların mutluluklarını, acılarını paylaşalım istiyoruz. Bu ramazan ayı içerisinde mümkün olduğu kadar köy ziyaretlerimize devam edeceğiz. İlçemizde ve köylerimizde yardıma muhtaç ailelerimize rahat ve huzurlu bir ramazan ayı ve akabinde Ramazan bayramını geçirmeleri için gerekli yardımları yapıyoruz. Gerek nakdi ve gerekte hazırladığımız gıda koliler ile bu ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.


Kaymakam Kırlı ve beraberindeki heyet Tatargazi ve Adaksu köylerindeki taziyelere katılarak, taziye dileklerinde bulundu.




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