Malazgirt polisinden şeker tadında uygulama

İlçenin üç giriş noktasında araç kontrol uygulaması yapan Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı’nda ilçeye giriş yapan vatandaşlara şeker ikram ederek, bayramlarını kutladı. Yapılan kontrollerle ilgili bilgi veren İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akpınar, kontrol noktasından geçiş yapan vatandaşların da bayramını kutlamak istediklerini belirtti. Vatandaşın güvenliği ve huzuru için gece gündüz görev başında olduklarını belirten Müdür Akpınar, "Bizim bayramımız, halkımızın huzurudur. Halkımız huzurluysa, güven içinde bayram yapıyorsa bu bizim için bayram sevincidir. İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak bayramda da görevimizin başındayız. Yaptığımız uygulamalarla halkımızın güzel bir bayram geçirmesini arzu ediyoruz. İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak tüm Malazgirtli kardeşlerimizin ve ilçemize gelen tüm misafirlerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz" dedi.