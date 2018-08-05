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05 Ağustos 2018 18:09

Malazgirt ‘Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi’ne kavuşuyor

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan ‘Milli Park ve Panorama Müzesi’ni yerinde denetledi.

Malazgirt ‘Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi’ne kavuşuyor

05 Ağustos 2018 18:09


Vali Aziz Yıldırım ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ve Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile 26 Ağustos günü düzenlenecek olan Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Yıldırım, Malazgirt Savaşı’nın Türklerin Anadolu’ya açılan en büyük kapısı olduğunu hatırlatarak, “Malazgirt ilçemizde yapılacak olan Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yılı kutlama etkinliklerine hazırlıklarımız yoğun şekilde sürüyor. Yapılan çalışmaların 26 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine yetişmesi için gerekli talimatları verdik" dedi.


Proje kapsamında Malazgirt Eski Alayı mevki üzerinde yapılan parkın içerisinde Sultan Alparslan makamı ve Sultan Alparslan Namazgâhı, tören meydanı, cami, lokanta ve kafeteryalar yer alıyor.




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