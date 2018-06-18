Malazgirtli futbolculara seminer

Kulüp yöneticileri ve sporculara “Medeniyetimizin Keşfi Kudüs” adlı bir sunum gerçekleştiren Kardan, daha sonra gençlik merkezleri hakkında bilgi verdi. Katılımcıların yaz kamplarına katılması çağrısında bulunan Kardan, seminerden sonra futbolculardan gelen soruları yanıtladı.

Etkinlikle ilgili konuşan Gençlik Lideri Fuat Kardan, “Bakanlık olarak 10-12 Mayıs tarihleri arasında Kudüs’e bir gezimiz olmuştu. Bu gezi esnasında Kudüs’te yaşadıklarımızı, İsrail’in Kudüs halkına yaptıklarını ve Kudüs’ün neden Müslümanlar için önemli olduğu hakkında gençlere bilgi verip sunum gerçekleştirdik. Biraz da gençler ve gençlik merkezi üzerine konuştuk. Katılım sağlayan ve bizleri dinleyen herkese teşekkür ederiz” dedi.

1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli ise, bayramlaşma törenlerine katılan ve yönetim ile sporculara sunum gerçekleştiren Gençlik Lideri Fuat Kardan’a teşekkür etti. Kudüs hakkında önemli bilgilere sahip olduklarını belirten Başkan Türeli, kulüpleri ve Malazgirt gençliği için bu tür projelere devam edeceklerini kaydetti.