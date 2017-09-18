Malazgirtli öğrenciler yurtdışına gidiyor

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 30 öğrenci ve 4 öğretmen Erasmus projesi kapsamından 2 ülkeye giderek staj deneyimi fırsatı yakalayacak. İki grup şeklinde yurt dışına gidecek öğrencilerden birinci gruptaki 15 öğrenci ile iki öğretmen, 14 günlük eğitimlerini Portekiz’de yapacak. İkinci gruptaki 15 öğrenci ile iki öğretmen ise, 14 günlük eğitimlerini Çek Cumhuriyeti’nde yapacak.

Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Erasmus projesi çerçevesinde öğrencileri yurt dışında mesleki eğitim ve personel hareketliği faaliyeti kapsamında Portekiz ve Çek Cumhuriyeti’ne göndereceklerini belirtti.

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dinçer İbek ise, projenin önemli olduğuna değinerek, “Sevgili öğrencilerimiz kendi ülkemizle oradaki eğitimi kıyaslayarak eğitimlerini görecekler. Hazırladığımız projemize inanan ve bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Sayın Soner Kırlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Vedat Kaya’ya sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca bu projede emeği geçen öğretmenlerime çok teşekkür ederim” diye konuştu.