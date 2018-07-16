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16 Temmuz 2018 00:22

Malazgirt’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

Malazgirt’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

16 Temmuz 2018 00:22


15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Cumhuriyet Savcısı Selçuk Sezer, İlçe Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar ile kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


FETÖ’nün hain darbe girişimin ardından 2 yıl geçti. 15 Temmuz’un yıldönümünde Malazgirt Belediyesi Cumhuriyet Meydanı’na stantlar kurarak, 2 yıl önce olduğu gibi ’Demokrasi nöbeti’ tuttu. Astıkları pankartlar, fotoğraflarla hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamayı hedeflediklerini belirten yetkililer, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, FETÖ’yü lanetlediler.


Malazgirt Kaymakamlığı tarafından demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara çeşitli ikramlar yaptı. Program, sabah namazına kadar devam edeceği ifade edildi.




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