Malazgirt’te 19 Eylül Gaziler Günü

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, cumhuriyet savcıları Selçuk Sezer ve Özgür Özen, hakim Garip Aykanat, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve daire amirleri katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Çiyit tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılmasının ardından tören sona erdi.