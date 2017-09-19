Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 17:57

Malazgirt’te 19 Eylül Gaziler Günü

Muş’un Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Malazgirt’te 19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül 2017 17:57


Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, cumhuriyet savcıları Selçuk Sezer ve Özgür Özen, hakim Garip Aykanat, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve daire amirleri katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Çiyit tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılmasının ardından tören sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç