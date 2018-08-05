Malazgirt’te ‘26 Ağustos’ konulu tanıtım toplantısı

Malazgirt 1071 Zafer Anıtı’nda bir dizi incelemelerde bulunan Muş Valisi Aziz Yıldırım, 8 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’de yapılacak tanıtım toplantısına tüm Muş ve ilçelerindeki vatandaşları beklediklerini söyledi. Vali Yıldırım, “8 Ağustos Çarşamba günü 1071 Zafer Anıtlarımızda ilimiz ve ilçemiz için çok önemli bir toplantı yapacağız. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılmasını bekliyoruz. İlçemizde 26 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bugün de Tarihi Milli Park alanımızı gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Ayrıca 8 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’de Zafer Anıtlarında düzenlenecek toplantı için gerekli tüm talimatları verdik. Toplantımızın hazırlıklarına bugünden başladık. 8 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’de 1071 Zafer Anıtlarında yapılacak toplantıya tüm halkımız davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya ev sahipliği yapacak Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ise, 8 Ağustos Çarşamba günü anıt alanı içerisinde saat 11.00’de yapılacak toplantıya tüm halkın davetli olduğunu belirtti. Kaymakam Kırlı, “Muş Valiliğimiz, Okçular Vakfı ve Malazgirt Kaymamalığımızın ortaklaşa organize ettiği Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yılı tanıtım toplantısına tüm halkımız davetlidir. Buraya gelen tüm konuklarımıza kavurma, pilav, ayran ve tatlı ikramı yapılacaktır” diye konuştu.