Malazgirt’te düğün sezonu açıldı

Ramazan ayı dolayısıyla bir ay düğünlerin olmadığı Malazgirt ilçesinde düğün sezonu başladı. Ramazan Bayramı öncesinde ise havaların tam olarak ısınmasını bekleyen çiftler, düğün tarihlerini haziran ayı ortasına çekmişti. Ramazan Bayramı’nın ikinci günü ile birlikte kentte düğün sezonu başlamış oldu. Düğün sahipleri, mübarek Ramazan Bayramı ile birlikte düğünlerini yapmaya başladıklarını ifade ederek, “Ramazan Bayramı öncesi tek tük düğünlerin olduğu kentte çoğumuz düğün tarihlerini Ramazan Bayramı sonrasına bırakmıştık. Tüm yurtta da aşağı yukarı bu şekildedir. Malazgirt’te daha çok kır düğünleri tercih edilmektedir. Havaların el vermesi ölçüsünde de düğünler yoğun katılımla geçmektedir. Kar yağana kadar bölgemizde düğünler devam eder” diye konuştular.

Düğün organizasyon işletmeciliği yapan Zuhal Tayden ise, düğün sezonunun tam manasıyla açıldığını dile getirerek, sezonun her yıl olduğu gibi yoğun geçmesini beklediklerini kaydetti. Tayden, yeni evlenecek olan tüm çiftlere de ömür boyu mutluluklar diledi.