Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 09:55

Malazgirt’te düğün sezonu açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde Ramazan Bayramı’nın sona ermesiyle kır düğünü sezonu da açıldı.

Malazgirt’te düğün sezonu açıldı

18 Haziran 2018 09:55


Ramazan ayı dolayısıyla bir ay düğünlerin olmadığı Malazgirt ilçesinde düğün sezonu başladı. Ramazan Bayramı öncesinde ise havaların tam olarak ısınmasını bekleyen çiftler, düğün tarihlerini haziran ayı ortasına çekmişti. Ramazan Bayramı’nın ikinci günü ile birlikte kentte düğün sezonu başlamış oldu. Düğün sahipleri, mübarek Ramazan Bayramı ile birlikte düğünlerini yapmaya başladıklarını ifade ederek, “Ramazan Bayramı öncesi tek tük düğünlerin olduğu kentte çoğumuz düğün tarihlerini Ramazan Bayramı sonrasına bırakmıştık. Tüm yurtta da aşağı yukarı bu şekildedir. Malazgirt’te daha çok kır düğünleri tercih edilmektedir. Havaların el vermesi ölçüsünde de düğünler yoğun katılımla geçmektedir. Kar yağana kadar bölgemizde düğünler devam eder” diye konuştular.


Düğün organizasyon işletmeciliği yapan Zuhal Tayden ise, düğün sezonunun tam manasıyla açıldığını dile getirerek, sezonun her yıl olduğu gibi yoğun geçmesini beklediklerini kaydetti. Tayden, yeni evlenecek olan tüm çiftlere de ömür boyu mutluluklar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç