Malazgirt’te istişare toplantısı

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz ve Malazgirt ilçe teşkilatı üyelerinin katılımıyla parti binasında gerçekleşen istişare toplantıda, ilçede yapılan yatırımlar ve yapılacak yatırımlar ayrıntılı bir biçimde dile getirildi.

Malazgirt ilçesine kardeş belediye olarak 2017 yılı içerisinde yapılan ve yapılacak yatırımları dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bu yıl içerisinde ilçede yapılacak yatırımların ortaya konulması ve belli bir programın oluşturulması kapsamında ilçeyi ziyaret ettiğini ifade etti. Başkan Uysal, “2017 yılında kardeş belediyeniz olarak ilçede yapılacak yatırımları ve bu yatırımları nerelere yapacağımız konusunda Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Soner Kırlı ile konuşmak ve istişare etmek için buradayız. Bu tarihi ve şirin ilçemizi ziyaret ederken siz değerli AK Parti ilçe teşkilatımızı da ziyaret etmek istedik. Burada olmaktan, aranızda bulunmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben tüm Malazgirt ilçe teşkilatına gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu.