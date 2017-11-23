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23 Kasım 2017 09:01

Malazgirt’te kar yağışı

Muş’un Malazgirt ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Malazgirt’te kar yağışı

23 Kasım 2017 09:01


Malazgirt ilçe merkezine ve köylerine sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerde okullarına ve işlerine gitmek üzere dışarı çıkan öğrenciler ve vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı. Kent merkezine mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte vatandaşlar da kışın geldiğini belirtti.


Kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden seyyar satıcılar, kış mevsiminin ilçede zorlu geçtiğini belirterek, “Birden bire yağan kar yağışı işlerimizi olumsuz etkiledi” dediler.


Öte yandan, kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da kentte eksi 3 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.




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