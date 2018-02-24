Malazgirt’te ’Okuryazarlık seferberliği’ toplantısı

Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya başkanlığında Halk Eğitim Müdürü Fehim İbek ve kursu verecek öğretmenlerin de katılımı ile Halk Eğitim Müdürlüğü (HEM) konferans salonunda toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Müdürü Fehim İbek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından okuma yazma seferberliği başlatıldı. Bizde ilçemizde gerekli tüm tanıtımları yaparak ilçemizde okuma yazma seferberliği başlattık. Siz değerli öğretmenlerimizden ricamızdır. Öğretmenlik yaptığınız tüm köylerde okuma yazma bilmeyenlere ulaşın ve bu seferberlik hakkında bilgi verin. Anayasa’da yer alan eğitim hakkı ve bilhassa yetişkin okuma yazma eğitimi hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturmaktadır. Eğitim ve öğretim hakkından yararlanamayan ve temel okuma yazma eğitimini tamamlamayan kişilerin, yasaların kendilerine verdiği diğer hak ve özgürlüklerden de yeterince yararlanamadıkları görülmektedir. Bu amaçla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, okuryazarlık seferberliği başlatılmıştır" dedi.

Toplantıya başkanlık yapan Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise, amaçlarının ‘Okuryazarlık seferberliği’ ile okuryazarlık oranını yüzde 100’e çıkarmak olduğunu söyledi. Müdür Kaya, “Cumhurbaşkanımız ve eşleri Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği ülkemiz ve insanımız için hayırlı olsun. Ülke sathında okuryazarlık oranlarının daha ileriye götürülmesi adına zaman zaman bu türden seferberlikler düzenleniyor. Şimdiye kadar konuyla ilgili ülkemizin ciddi mesafeler kat ettiğini söyleyebiliriz. Amacımız ilçemizde de bu seferberlik hamlesi ile okuryazarlık oranında yüzde yüzlere ulaşmaktır. Güzel ve tarihi ilçemizde okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması adına muhtarlarımıza, kurum müdürlerimize, STK’larımıza, aile reislerine, toplumun geniş kesimlerine kısacası hepimize görevler düşüyor” dedi.

Özellikle batı illerinde okuma yazma oranının Doğu ve Güneydoğu’ya nispeten biraz daha yüksek olduğunu ifade eden Kaya, “Bölgemizdeki okuryazarlık oranını bu seferberlik vesile ile daha ileriye taşımalıyız. Son yıllarda ülkemizde ve ilçemizde son derece modern okullar inşa ediliyor. İmkânlarımız, öğretmen, fiziki mekan ve teknolojik destek açısından her geçen gün daha da iyileşiyor. Etrafımızdaki okuma yazma bilmeyenlerin sisteme dâhil edilmesi için iyi bir tespitin gerekli olduğuna hepimiz inanıyoruz. Siz öğretmenlerimize bu konuda çok iş düşüyor. Çünkü desteğin olmadığı, birliğin, beraberliğin olmadığı yerde ve işte başarı olmaz. Öncelikle karşılıklı işbirliği ve koordinasyonu sağlamamız lazım. Bu toplantının amacı da kampanya üzerinden geniş kesimlere sesimizi duyurabilmektir. Önce duyurularımızı sağlıklı bir şekilde yapmamız lazım. Bizler duyurularımız sağlıklı bir şekilde yaptık. Bu vesileyle şimdiden çalışma yapacak tüm öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Okuryazarlık Seferberliği ilçemize ve ülkemiz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.