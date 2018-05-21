Malazgirt’te Ramazan pidesine yoğun ilgi

Malazgirt’e fırın işletmeciliği yapan İsmet Dursun, pidenin halkın çokça tercih ettiği bir ekmek çeşidi olduğunu söyledi. Dursun, “Özellikle Ramazan ayında daha fazla bir rağbet var. İnsanlar iftardan kısa süre önce gelip sıcak sıcak çıkan pideleri alıyorlar. Hal böyle olunca, biz de vatandaşa pide yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ramazan ayı sayesinde işlerimiz iki katına çıktı. Bizde fırın işletmecileri olarak halkımıza daha iyi hizmet vermek için gece gündüz durmadan çalışıyoruz” dedi.

30 yıllık bir fırıncılık geçmişi olduğunu söyleyen Dursun, “Çalıştığımız iş yeri yaklaşık otuz yıllık bir geçmişe sahiptir. Eğer müşterilerimize o güveni vermeseydik, bu kadar yıl buradan ekmek çıkaramazdık. Ramazan pidesi geçmişten beri sofralarımızı süsleyen temel gıdalarımızdan biridir” diye konuştu.