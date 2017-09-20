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20 Eylül 2017 10:26

Malazgirt’te şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Malazgirt Hizmet Merkezi tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Malazgirt’te şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

20 Eylül 2017 10:26


Malazgirt Öğretmenevinde verilen yemek, Malazgirt Müftülüğü vaizlerinin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü’nün yaptığı dua ile başladı. Ardından bir konuşma yapan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle bir araya geldiklerini belirterek, “Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. 19 Eylül Gaziler Günü etkilikleri çerçevesinde Malazgirt şehit aileleri ve gazileri onuruna düzenlediğimiz yemeğimize hoş geldiniz. Her zaman söylüyoruz ve her daimde söylemeye devam edeceğiz, şehitler ve gazilerimiz bizim Türk halkının en önemli değerlerindendir. Tekrar kıymetli şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum, gazilerimiz de uzun ömürler diliyorum. Milli beraberlik ve kardeşlik duygularımızın bütünleştiği bu önemli ve anlamlı günde hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.


Aile ve Sosyal Politikalar Malazgirt Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Koç ise, fert ve millet hayatında kutsal sayılan değerlerin bulunduğunu ifade ederek, her insanın bu değerlere bağlı olması, gerektiğinde bunlar için kanını ve canını vermesinin dini ve milli bir görev olduğunu söyledi. Vatan, millet ve mukaddesat sevgilerinin; bütün maddi sevgilerin üzerinde olduğunu ifade eden Müdür Koç, "Atalarımız, kutsal vatan topraklarının savunması; namus, şeref ve mukaddesatımızın korunması için kanlarını, canlarını vermişler, şahadet şerbetini içmişlerdir. İnsanlar pek çok rütbe ve unvan elde edebilir. Bu rütbelerin başında hiç şüphe yok ki, şehitlik ve gazilik gelir. Çünkü bu rütbeler hayat karşılığında elde edilmekte ve inanç sayesinde kazanılmaktadır” dedi.


Yemeğe cumhuriyet savcıları Selçuk Sezer ve Özgür Özen, Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Garnizon Komutanı Cemil Cebeci, Hakim Garip Aykanat, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Aykut Bakbak, Aile ve Sosyal Politikalar Malazgirt Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Koç, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirleri katıldı.




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