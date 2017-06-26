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26 Haziran 2017 13:45

Milletvekili Şimşek, Malazgirt’te halkın bayramını kutladı

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt’te vatandaşların bayramını kutladı.

Milletvekili Şimşek, Malazgirt’te halkın bayramını kutladı

26 Haziran 2017 13:45


Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Başkanı Namık Ergün ve partililerle birlikte AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığına bayram ziyaretinde bulundu. İlçe Başkanı Kenan Deniz ve partililer tarafından karşılanan Şimşek, burada halkın ve partililerin bayramını tebrik etti. Her zaman Malazgirt halkının yanında olacağını ifade eden Şimşek, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 55 milyonluk alt yapı projemizin yapımına çok kısa zamanda başlanacak. Bunun yanında çok büyük bir panorama müzesi projemiz var. Kültür Bakanlığımız bu proje ile çok yakından ilgileniyor. Sizlerin yoğun ilgisi sayesinde daha çok büyük projelerin gelmesi için start verildi. Bunların hepsi sizlerin yakın ilgisi ve sıcak sevgisi ile oldu. Ben siz değerli Malazgirt halkına ve ilçe teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.


Yapılacak olan devlet hastanesindeki yatak sayısının 50’den 75’e çıkarıldığını da sözlerine ekleyen Şimşek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra beraberindekilerle öğretmen evinde İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, STK temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Şimşek, ardından Bulanık ilçesine geçti.




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