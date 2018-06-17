Milletvekili Şimşek Varto’da vatandaşlarla bayramlaştı

Muş Milletvekili ve vekil adayı Mehmet Emin Şimşek, İl Başkanı Rahmetullah Yakti ve partililerle birlikte AK Parti Varto İlçe Başkanlığına bayram ziyaretinde bulundu. İlçe Başkanı Muhammed Lütfi Turgut ve partililer tarafından karşılanan Şimşek, burada halkın ve partililerin bayramını tebrik etti. Her zaman Varto halkının yanında olacağını ifade eden Şimşek, "Evet bugün bayram, Rabbim her gününüzü bayram tadında geçirsin inşallah. Allah’u teala Ramazan ayında yaptığımız duaları ve orucu kabul etsin. Allah bizlere kaza bela vermesin. Güzel bu günde buradayız. Özellikle geçen bu süre içerisinde ilçelerimizi geziyoruz. Bu günde Varto’dayız. Bizim de ailemiz burasıdır. Rabbim bu ailenin birliğini daim etsin. Allah’u teala bu topraklara güzellik nasip etsin. Huzur nasip etsin, kardeşlik nasip etsin, barış nasip etsin. Huzur, barış, kardeşlik olduğu zaman, bela olmaz, terör olmaz, gözyaşı olmaz. Varto’da bu coğrafyada huzur istiyoruz. Bu konuda hem dua edeceğiz hem de gayret göstereceğiz” dedi..

AK Parti Varto İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Şimşek ve beraberindekiler İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile kaymakamlık makamında bir araya geldi. Kaymakam Mehmet Nuri Çetin’den ilçe ile ilgili sorunları dinleyen Şimşek, vatandaşların ve muhtarların da taleplerini dinledi.

Şimşek, Varto Emniyet Müdürlüğü ile Varto İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına yaptığı ziyaretin ardında ilçeden ayrıldı.