Muş Belediyesinde bayramlaşma töreni

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Belediyesinde çalışan personellerle bayramlaştı. Meclis salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Hak-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, ilçe, belde belediye başkanları, meclis üyeleri, parti üyeleri ve belediye personelleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bu yılda bizleri içinde Kadir Gecesi gibi bin aydan hayırlı bir gecenin olduğu Ramazanı idrak etmemizi sağlayan ve yine bizleri Ramazan Bayramına ulaştıran Allah’a hamd ediyorum. Bizi Müslüman olarak yaratıp, Müslüman bir coğrafyada hayat hakkı veren Rabbime şükürler olsun. Bizi kardeş kılan ve kardeşlik hukuku ile birbirimize muamele etmemizi sağlayan Allah’a hamd ediyoruz. Halkla hizmetkar olma noktasında Peygamber Efendimizin (S.A.V) ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ hadisine mazhar olmanın sevincini yaşıyoruz. Belediyecilik de, milletvekilliği de insanlara hizmet eden bir mekanizmadır. Dolayısıyla bizlere bu şerefli halka hizmet etme imkanı sunan Rabbime ne kadar şükretsek azdır. Ramazandan dolayı belediyenin faaliyetlerinde herhangi bir gevşeme olmadı. Normal çalışmalarımızın üstünde efor sarf ederek, vatandaşlarımızın hizmetinde olduk. Bu vesile ile bir ay boyunca hiçbir sorunun vatandaşa yansıtılmaması noktasında gecesini gündüze katarak yoğun emek sarf eden tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, tüm birimlerimizin personellerinin bayramlarını tebrik ediyorum. Birlik, beraberlik ve güzellikler içinde bir Ramazan ihya ettik. Bunun mükafatı olarak bayrama da ulaştık. Bu duygularla bugün bu bayramlaşma törenine katılan herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi daim etsin. Bu beraberliğimizin ilimizin ihyası ve inşasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Hepinize tekrar hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, “Bayram kucaklaşma günüdür, birlik olma günüdür ve helalleşme günüdür. Sizler de bizim ailemizsiniz ve biz bu duyguları sizlerle yaşıyoruz. Tabi belediye zor bir hizmet kapısıdır. İnsanları memnun etme yeridir. İnşallah bunu da hep beraber sağlayacağız. Alt yapı gibi sıkıntılı bir çalışma başlatıldı. Bu süre içerisinde hakaretler işiteceksiniz. Ancak umut ediyorum ki işin sonunda ayrı bir güzellik ortaya çıkacaktır. Yer altı döşemelerinin ardından güzel bir üst yapı çalışması ile bu şehir çok daha güzel olacak. Biz bu süreçlerde hep yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile hepinizin bayramını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır da, yaptığı selamlama konuşmasında personellerin bayramlarını kutladı.

Yapılan konuşmaların ardından belediye hizmet binası önünde personeller ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.