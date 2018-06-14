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14 Haziran 2018 19:39

Muş Belediyesinden bayram boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmeti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan Bayramı münasebetiyle şehir içi toplu taşıma araçlarının 3 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Muş Belediyesinden bayram boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmeti

14 Haziran 2018 19:39


Muş Belediyesi sosyal projelerin yanı sıra vatandaş odaklı hizmetlerini de aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın talimatı ile vatandaşların daha huzurlu ve rahat bir bayram geçirmelerini sağlamak adına 15-16-17 Haziran boyunca şehir içi toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Bayramların kırgınlık ve küskünlüklerin unutulduğu gün olduğunu hatırlatan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşların bayram boyunca ulaşımlarını rahat sağlamaları adına böyle bir uygulamayı hizmete aldıklarını söyledi.


Vatandaşların güzel hizmetleri hak ettiğini kaydeden Başkan Asya, “Ramazan ayının son gününde olmamız hasebiyle yarından itibaren olmak üzere 3 gün boyunca şehir içi toplu taşıma araçlarımızda ücretsiz hizmet verilecek. Bu uygulamayı vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat sağlamaları için düşündük. Havaların da ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımızın bayramda eş, dost ve akrabalarını rahat gezmeleri için şehir içi toplu taşıma araçları hizmet verecektir. İnşallah ilerleyen günlerde vatandaş odaklı daha güzel hizmetlerimiz olacaktır. Bu kapsamda Muş Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği her geçen gün daha da geliştiriyor ve vatandaşlarımızı hak ettiği hizmetlerle tanıştırıyoruz.” dedi.




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