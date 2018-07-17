Kentin su, kanalizasyon ve yol gibi çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlardaki eksikliklerini de gidermeyi hedefleyen Muş Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile ilin her kesimine hitap eden projeler yapmaya devam ediyor. Kalkınma Bakanlığının Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Muş Belediyesinin yürüttüğü ‘Dezavantajlı Kadınların Sosyal Hayata Adaptasyonunun Sağlanması’ projesi kadınların umut kapısı oldu.

Hazırlanan proje içerisinde kilim, bilgisayar destekli nakış, çocuk bakıcılığı ve gelişimi, aşçılık ve el sanatları gibi kurslar bulunmakta. Eğitmenler nezaretinde yapılan kurslar; 3’er aylık ve 3 etap olarak yürütülmekte. 9 ay devam edecek olan ve toplamda 255 kursiyerin faydalanacağı kurslar, Muratpaşa Mahallesi Muştak Baba Bilgi Evinde düzenleniyor.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, bu tür faaliyetlerle dezavantajlı kadınların meslek edinmelerine ve sosyalleşmelerine öncülük ettiklerini söyledi. Başkan Asya, “Dezavantajlı Kadınların Sosyal Hayata Adaptasyonunun Sağlanması projesi ile kadın kardeşlerimizin sahip olduğu beceri ve yetenekleri daha da geliştirerek meslek edinmelerini sağlamak ve aile ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Belediye olarak asli görevlerimizin yanı sıra toplumun sosyal ve kültürel alanlardaki aksaklıklarını gidermenin gayretindeyiz. Bu kapsamda gençlerimize, bayanlarımıza ve toplumun diğer kesimlerine yönelik faydalı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Proje kapsamında 5 farklı kursun 3 etap halinde yapıldığını ve 9 ay devam edeceğini belirten Başkan Asya, “Kadın kardeşlerimizin 9 aylık eğitimlerinin ardından alacakları sertifikalarla iş hayatına atılmalarında kolaylık sağlanmış olacak. Bu kurslar, ev hanımlarının maddi kazanç dışında yeni çevre edinmeleri için de bir fırsattır. Geçtiğimiz yıllarda bu projelerimizin startını verdik. Bu yıl hem fiziki yapılarla hem de daha tecrübeli bir şekilde kursları düzenliyoruz. İnşallah bayan kardeşlerimiz için faydalı bir proje olur. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kursa katılım sağlayan kadın kursiyerler ise, boş zamanlarını bilgi evinde açılan kurs ile geçirdiklerini söyleyerek, bu imkânı sağlayan Belediye Başkanı Feyat Asya ve ekibine teşekkür ettiler. Kadınlar, bu hizmetler sayesinde bir şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.

“Çocuk Bakıcılığı ve Gelişimi” kursuna kadınların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Usta Öğretici Ayşe Şekerci, kadın kursiyerlerin bir şeyler öğrenme çabası içerisinde olduklarını belirtti. Kurstaki kadınlara yardımcı olma noktasında ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını söyleyen Şekerci, “Annelerin çocuk gelişimi ve bakıcılığı hakkında bilinçlenmesi gerektiğini ve bu tür kursların yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Bir şeyler öğrenme çabası içinde olan kadınlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kurs olumlu olarak sosyal yönden, toplumsal yönden, ekonomik yönden destek verdiği için kadınların ilgisi büyük. Dönütler kadınların yararına olduğu için kurslarla ilgili hep merak ve ilgi içerisindeler. Aynı zamanda çocuk gelişimi ve bakımı ile ilgili yanlış bilinen çok şey var. Bu konu hakkında kursiyerlerimizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Belediye kursiyerlere gezi amaçlı faaliyetler yaparak bilgi evindeki eğitimlere rağbeti sağlamıştır. Yeni açılan kursların başarı sağladığını; ilgiye, alakaya yönelik birçok kurs açılmasının daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Bu kursumuzun hem aile içinde hem de toplumsal ilişkilerde onlara fayda sağladığını görüyorum. Çünkü biz birçok alana hitap ediyoruz. Bu tür projeleri yapan ve kadınlara bu olanakları sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.