Muş Kent Meydanı projesinin ihalesi yapıldı

Muş Belediyesinin dev bir projesi daha hayat buluyor. Uzun bir süredir üzerinde çalışılan, yer tahsis işlemleri tamamlandıktan sonra proje hazırlığı başlatılan ‘Kent Meydanı’ projesi ihale edildi. Yaklaşık maliyeti 30 milyon 246 bin 332 lira 33 kuruş olarak belirlenen ‘Kent Meydanı’ ve 500 araçlık kapalı otopark yapımı ve çevre düzenleme işi ihalesine 11 firma iştirak etti. 21 milyon 795 bin 964 lira sınır değer olarak belirlenen ihaleye Güder İnşaat ve Abdulkadir Haluk Güder firması 22 milyon 418 bin TL, İdeko ve Artes 23 milyon 800 bin TL, Pırlanta ve Magnesia 24 milyon 253 bin TL, İntaş, Mustafa Mahmutoğlu ve Bedooğulları 20 milyon 650 bin TL, Doğan Karataş 24 milyon 880 bin TL, Yazıcıoğlu İnşaat 23 milyon 500 bin TL, Özkan inşaat 28 milyon 500 bin TL, Arıkan İnşaat, 23 milyon 940 bin TL, Özaykutlar ve Tükseven 24 milyon 480 bin TL, Barış Bereke ve Özkan Group 18 milyon 240 bin TL ve Fiba ve Sinerji 20 milyon 239 bin TL teklif verdi.

İhaleye katılan firmaların dosyalarını alan komisyon, evraklar üzerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra ihale sonucunun en kısa sürede açıklanacağını belirtti.

Muş Eski Devlet Hastanesi yerleşkesinde uygulanacak ‘Kent Meydanı’ projesi yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerine yapılacak. Proje kapsamında 15 bin 800 metrekare alan üzerine yapılacak kapalı otopark 500 otomobil, 20 engelli aracı, 18 motosiklet ve 12 adet elektrikli araç olmak üzere 550 aracın yerleşebileceği şekilde tasarlandı.

Otopark yapımının tamamlanmasının ardından Kent Meydanı yapılacak alana da 6 bin metrekarelik meydan, süs havuzları, kuru havuz, oturma birimleri, giriş takı ve peyzaj düzenlemesi yapılacak. Söz konusu alanın yan tarafındaki belediyeye ait arsa da projeye dahil edilerek güzel bir eserin ortaya çıkarılması sağlanacak.