Muş otogarında yoğunluk

Otobüs terminalinde yaşanan yoğunluktan dolayı otobüs firmaları ek seferler düzenlemeye başladı. Otobüs terminalinde biletlerin günler öncesinden tükendiğini aktaran yetkililer, yoğun talep üzerine ek otobüs seferi konulduğu bildirdi. Otogar yetkilisi Mazhar Özkan, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlaması ve yaz tatilini geçirmek için bölgeye gelen vatandaşların dönüş yapmak istemeleri nedeniyle yoğunluk oluştuğunu belirterek, "Özellikle okulları başlamasıyla beraber şehirlerarası otobüslerde büyük ölçüde yoğunluk devam ediyor. Giden ve gelen yolcularımızın mağdur olmaması ve rahat bir şekilde yolculuk yapmaları açısından bazı illere ek seferler düzenledik. Bu yoğunluğun birkaç gün daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Otobüs şoförü Salih Tüneden ise özellikle İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Antalya seferlerinde yoğunluk olduğunu dile getirdi. Otobüslerin tüm koltuklarının dolu olduğunu ifade eden Tüneden, "Şu anda otobüslerimizde yer yok. Bundan dolayı firmalar ek seferler düzenlemiş durumda" diye konuştu.