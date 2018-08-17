Muş polisi ‘sahte para’ konusunda uyardı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, “Parada Sahtecilik” konusunda yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek için halkı bilinçlendiriyor. Kurban Bayramı öncesinde Muş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarını ziyaret eden polis ekipleri, “Parada Sahtecilik” konusunda kurban satıcısı ve alıcılarını uyardı.

Parada sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarının meydana gelmemesi adına halkın bilinçlendirilmesini sağlayarak, bilgilendirme amaçlı broşür dağıtan polis ekipleri, hayvan pazarındaki vatandaşlara sahte para ile gerçek paranın nasıl ayrıt edildiğini görsel bir şekilde anlattı.

Polis ekipleri, broşür dağıtımının yanı sıra, okuma-yazması olmayan kurban satıcısı ile alıcılarını da sözlü olarak bilgilendirmeyi unutmadı.

Yürütülen bilgilendirme çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan polis ekipleri, bilgilendirme çalışmasını sürdüreceklerini ifade ettiler.