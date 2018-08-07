yıl dönümü anma etkinlikleri öncesinde Muş’ta koordinasyon toplantısı yapıldı.

Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın başkanlığında, yıldönümü anma etkinlikleri öncesinde, koordinasyon toplantısı düzenlendi. Muş Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen koordinasyon toplantısına; Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın yanı sıra, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay, ilçe kaymakamları, belediye ve belde başkanları, kamu kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Koordinasyon toplantısının açılış konuşmasını yaparak, Malazgirt Zaferi’nin öneminden bahseden Muş Valisi Aziz Yıldırım, “26 Ağustos törenleri bizim yüz akı törenlerimiz. Muş’u, Malazgirt’i bütün Türkiye’ye duyuruyor. Bütün dünyaya reklamını yapıyor. İki yıldan bu tarafa, Cumhurbaşkanımızın özel ilgi ve gayretleriyle Malazgirt törenleri çok daha farklı bir boyuta taşındı. Bunun Muş olarak da, Malazgirt olarak da hatta çevre iller olarak da hepimiz kıymetini çok iyi bilmeliyiz” dedi.

“Okçular Vakfımız Çok Büyük Destek Veriyor”

“Türkiye’mizin diğer vilayetlerinden de Malazgirt’i, tören alanını görmeye gelecekler. Malazgirt bir defa daha herkesin zihnine nakşedilmiş olacak” diyen Vali Yıldırım, Okçular Vakfı’nın sağlamış olduğu desteğe de değinerek, “Okçular Vakfımız çok büyük destek veriyor. Malazgirt’te de Okçular Vakfımızın yapmış olduğu ve bundan sonra da yapacak olduğu faaliyetler var. Bunlar artık kalıcı olarak yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren artık kalıcı olarak sahaları belirlendi bunların, neler yapılacağı, hangi alanda yapılacağı belirlendi. Şu bir gerçek ki, şurası ciddi bir merkez olacak bu anlamda. Bundan Muş, Malazgirt, Bulanık, Bitlis, Ahlat faydalanacak. Bu çevre bundan son derece istifade edecek” sözlerini kullandı.

Düzenlenecek olan faaliyetlerin desteklemesi gerektiğinin altını çizen Vali Yıldırım, “Biz ne kadar büyük bir destek verir ve buna ne kadar hevesli olduğumuzu gösterirsek bir sene sonranın faaliyetlerinin daha güzel, daha iyi, daha kalabalık olacağına da garanti vermemiz mümkün olabilecektir. Aksi takdirde eğer biz Muşlular olarak, Malazgirtliler, Bulanıklılar, Vartolular, Hasköylüler ve Korkutlular olarak kendimiz gayret göstermezsek, ilgi göstermezsek o zaman başka taraftan ilgi göstermelerini nasıl bekleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızın Hitaplarında Görmeyi Arzu Ediyoruz”

50-60 bin insanı Malazgirt’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının hitaplarında görmeyi arzu ettiklerini söyleyen Vali Yıldırım,“Cumhurbaşkanımızı 26 Ağustos’ta geldiklerinde, sadece Muş’tan katılan en az 20-25 bin insanla karşılamamız lazım. Çevremizdeki illerin destekleriyle Allah nasip ederse bu sene en az 50-60 bin insanı biz 26 Ağustos’ta Malazgirt’te, Cumhurbaşkanımızın hitaplarında görmeyi arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Hepimiz Türkiye İçin Gayret Ediyoruz”

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Vali Yıldırım, “Hepimiz Muş için gayret ediyoruz, Malazgirt için gayret ediyoruz, hepimiz Türkiye için gayret ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi göstermenin en güzel zamanı, en doğru zamanı da Malazgirt’teki törenlerin yapılış anıdır. Oradaki tavrımız, orada sergileyebilecek olduğumuz görüntü, işte bunların sadece dilde olmadığını aynı zamanda faaliyet ve eylemlerde de kendini gösterdiğini bir defa da bütün dünyaya, bütün Türkiye’ye inşallah gösterecektir. Bunlar hep birlikte göstereceğimiz gayretlerle olacaktır” diye konuştu.

Sultan Alparslan’ın Anıtı Yapılacak

Son olarak Muş’ta Sultan Alparslan’ın bir anıtının olmadığını hatırlatan Vali Yıldırım, Sultan Alparslan için bir anıt yapacaklarını ve buraya gelenlerin birer Fatiha okuyacağını söyledi.

Konuşmalar sonrasında toplantı, karşılıklı görüşmelerin yapılmasıyla devam etti.