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20 Mayıs 2018 17:34

Muş’a şehit ateşi düştü

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde PKK’lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu’nun Muş’taki baba ocağına ateş düştü.

Muş’a şehit ateşi düştü

20 Mayıs 2018 17:34


Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde teröristler tarafından döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu Muşlu Asteğmen Cengiz Uslu (30) şehit düştü. Acı haberin ulaştığı Uslu’nun Muş’taki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Muş Valisi Aziz Yıldırım,


Muş Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Turgay Yorulmaz ve AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile birlikte acı haberi aileye verdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yıldırım, "Şehidimiz Ağrı’da Doğubeyazıt’ta görev yapmaktayken bir EYP patlaması sonucu şehit oldu. Allah’tan rahmet diliyoruz. Şu mübarek günde bizlere bu acıları yaşatan terör örgütüne de, terör örgütü yandaşlarına da, onları destekleyen, malzeme temin eden, silah temin eden, patlayıcı temin eden dış güçleri de Rabbim Kahhar ismi ile onları kahhar etsin. Bu mübarek günde bizlere gözyaşı döktüren, bu ailelere acı yaşatan, her zaman her yerde 30 seneyi aşkın bir süredir bu memlekete, bu bölgeye göz yaşından başka hiçbir şey vermeyen PKK terör örgütünü de lanetliyorum. İnşallah hepsi biran önce bu memleketten yok olurlar. İnşallah bu bölge tamamen huzura kavuşur" dedi.



"En son dün akşam oğlum ile telefonda konuştum"


Oğlu ile en son dün gece konuştuğunu anlatan baba Kazım Uslu, "En son dün akşam telefon etti, halimizi sordu. Mayın tarlasının bitmesine az kaldığını söyledi. Bugün de oğlum şehit oldu" ifadelerini kullandı.


Sağlık ve polis ekipleri de evin önünde hazır bekledi.




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