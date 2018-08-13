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13 Ağustos 2018 15:12

Muşlu çiftçiden ABD’ye dolar tepkisi

Muş’un Bulanık ilçesinde yaşayan çiftçi İhsan Ballı, Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) tepki göstererek, elindeki 7 bin ton samanını dolar bazında satmayacağını söyledi.

Muşlu çiftçiden ABD’ye dolar tepkisi

13 Ağustos 2018 15:12


Bulanık ilçesine bağlı Sultanlı köyü Boztaş mezrasında yaşamını sürdüren İhsan Ballı, elindeki 7 bin ton samanını ABD dolarına değişmeyeceğini vurguladı. 9 kardeş olup, ellerindeki 7 bin ton samanı balya yapıp satışa sunacakları zaman kesinlikle dolar bazında satmayacaklarını vurgulayan Ballı, samanı Türk Lirası karşılığında satacaklarını ifade etti. Ballı, “Dolarmış, Amerika’ymış bizim hiç kimseden minnetimiz yok. Samanımız satılmadığı taktirde, biz dolar istemeyiz. Türk Lirası bize yeter. Çünkü devletimiz var olduğu müddetçe, inşallah hiçbir şeyin sıkıntısını çekmeyiz. Çünkü devletimize güveniyoruz ve her zamanda yanındayız. Samanımı çöpe atsam, yaksam hiç gözüme gelmez ve dolarla değiştirmem. Biz ne Amerikan ne de Avrupa oyununa gelmeyiz. İsterse dolar 50 bin liraya çıksın, hiç umurumuzda değil. Samanımız onların dolarından bin kat daha iyidir” dedi.




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