Muş’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi. Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programa Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya, kamu kurum amirleriyle öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende bir konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, öğretmenliğin önemli bir meslek olduğunun altını çizdi. Öğretmenlerin değerinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Vali Yıldırım, "Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği tarihin yıldönümüdür. Bu tarihi günde atılan adımı, Yüce Önder’in ulusumuzun önünde açtığı aydınlık yolda ilerlemesini, cehalet ve bilgisizliğe karşı yürüttüğü savaştan zaferle çıkmasını sağlamıştır. Tüm eğitim camiamıza kutlu olsun. Bizi ve çocuklarımızı yetiştiren, toplumun ve medeniyetimizin temelini atan öğretmenlerimizin bu anlamlı günlerini yürekten kutluyorum" dedi.

İleri gitmek için teknolojilerin kullanılması gerektiğini aktaran Yıldırım, "Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Sevgi dağıtıp içimizi aydınlatan öğretmenler; bizi doğruya yöneltir, bilgili kişiler olmamız için çaba gösterirler, bize dünyayı tanıtırlar. Gerçeği, yeniliği, gelişmeyi ve bilimi anlatırlar. Karşı karşıya kalacağımız bütün zorluk ve engelleri aşarak, ruhumuzu her şartta diri tutmamızı sağlarlar. Eğitim camiası olarak baş döndürücü bir hızla değişen, gelişen ve sanayileşen dünyamızdaki sürdürülen mücadelede hak ettiğimiz yeri almamız için gerekenleri öğrencilerimize öğretmek zorundayız. Teknolojisi yüksek olan ülkeler, daima kuvvetli, daima haklı ve daima hâkim olmaktadırlar ve dolayısıyla tüm dünyada söz sahibi olmaktadırlar. Güçlü olabilmemiz için, çok çalışmak ve ileri teknolojileri üretmek ve kullanmak zorunda olduğumuzu bilmeli ve bildirmeliyiz. Hepimizin ortak hedefi Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, Türkiye Cumhuriyetini milli birlik ve bütünlük içerisinde, dünya devletleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın seçkin bir ortağı yapmak olmalıdır. Bu gelişme sürecinde; bizi biz yapan milli ahlak ve milli kültürümüzün bozulup, yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türk devletlerinin tarihte öğretmenliğe verdiği önemin yer aldığı sunumla devam eden programda, yeni atanan öğretmenlerin yemin etmesinin ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi yapıldıktan sonra sona erdi.