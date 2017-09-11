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11 Eylül 2017 16:46

Muş’ta asfalt çalışmasısı

Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Yukarı Çarşı mevkiinde bulunan Ağaoğlu Garajında asfaltlama çalışması yapıldı.

Muş’ta asfalt çalışmasısı

11 Eylül 2017 16:46


İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilendiği kentte, altyapı döşemeleri tamamlanan cadde ve sokaklar asfaltlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belediye hizmet binasının arkasında bulunan Ağaoğlu Garajında asfalt çalışması başlattı. Birçok iş yerinin bulunduğu ve kırsal kesimlere toplu taşıma hizmetleri veren araçların toplandığı garajın tamamı asfalt kaplama yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.


Belediye Başkanı Feyat Asya, başkan yardımcıları ve birim amirleri ile çalışma alanında incelemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Asya, hizmet konusunda titizlikle hareket ettiklerini söyledi. Vatandaşlara belediye tarafından yapılacak olan yerel ürünler pazarı ve toplu taşıma kompleksinden de bahseden Başkan Asya, yaşanılabilir bir Muş için hizmet ürettiklerini kaydetti. Esnaf ve vatandaşlar çalışmalarından dolayı Başkan Asya ve ekibini tebrik etti.


Çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Feyat Asya, “Büyük bir sorumluk alarak başlattığımız altyapı projemiz aralıksız devam ediyor. Bunun yanı sıra belediye olarak rutin çalışmalarımızı da ihmal etmezken, hazırladığımız projelerimizi de uygulamaya devam ediyoruz. Kazı ve döşeme çalışmalarından dolayı cadde ve sokaklarımızın tamamının tahrip olduğunu biliyoruz. Biz inanıyoruz ki sağlam bir altyapı olmadan üst yapı için ne yapılırsa işe yaramaz. Dolayısıyla altyapı projemizin tamamlandığı yolları bir bütün olarak yenileyerek halkımızın hizmetine sunacağız. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bazı bölgelerde geçici onarımlar yapıyoruz. Buraları da, çalışmaları tamamladıktan sonra kalıcı bir şekilde yeniden yapacağız. Vatandaşlarımız, projelerimizin büyüklüğünün farkında olarak bizlere destek veriyorlar. Sabır ve anlayışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bizlere olan güven ve desteklerinin karşılığını layıkıyla vereceğiz. Onlara en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.




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