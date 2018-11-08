Muş'ta “Bağımlılık ve Uyuşturucuyla Mücadele” toplantısı

Valilik toplantı salonunda Vali Gündüzöz başkanlığında yapılan toplantıya; Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve koordinasyon kurulu üyeleri katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu'nun açılış konuşmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadelede gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumu yapıldı.

İçişleri Bakanlığının hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan biri olan uyuşturucu ile mücadele toplantısının önemine vurgu yapan Vali Gündüzöz, “Ben iki yıldır İller İdaresi Genel Müdürüydüm. Bu toplantılar, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün de takip ettiği önemli toplantılardan biridir. Periyodik olarak sahada yapılması arz edilen toplantılardır. Bugün yapacağımız toplantıda, detaylı brifingleri ilgili tüm çalışma arkadaşlarımızdan alacağız. Detayları baş başa görüşeceğiz. Bu toplantı vesilesiyle değerli müdürlerimiz ve daire amirlerimizle de bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bakanlığımızın arzusu şuydu; bu toplantılıların aynı gün aynı saatte tüm Türkiye genelinde yapılması. Hatta yazıyı ben kaleme aldım. Bakanlıktan o şekilde talimat geldi. Ardından yeni gelen genel müdürümüzün, Bakanlıktan gelen talimatla yayınladığı yazı üzerine Bakanımız bugün saat 09.30'da tüm Türkiye'de aynı anda yapılmasını istedi. Bu şekilde genel bir uygulama olsun, tüm Türkiye'de farkındalık oluştursun diye. Tüm Türkiye'de şu anda ilçelerde de dâhil uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapılıyor. Bizim nüfusumuzun çoğunluğu genç nüfus. Devlet Planlama Teşkilatının ortaya koyduğu verilere göre 12-24 yaş arası genç nüfus sayılır. Bu rakam bizde 15 milyon civarındadır. Bu rakamlara baktığımız zaman uyuşturucu belâsına karşı genç nüfus oranımızın riskli bir grup oluşturduğunu ve tehdit altında olduğunu ifade edebiliriz. O açıdan burada yapacağımız her türlü faaliyeti, geleceğimizi kurtaracak adımlar diye değerlendiriyoruz. Bakanımız da öyle değerlendiriyor. Bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Vali Gündüzöz, toplantıda ayrıca UYUMA uygulamasından bahsederek, “Uyuşturucu ile mücadelede yüzde 100 yerli üretim olan uygulamayı akıllı cep telefonlarına indiren herkes bu mücadelede emniyet ve jandarma ekiplerine de yardımcı olacaklardır. Bu uygulama ile konum belirtiliyor ve anında müdahale ediliyor. Tüm kamu personeli ve vatandaşlarımızın bu uygulamayı indirmelerinin uyuşturucu ile mücadeledeki önemini kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcıların görüş, öneri ve taleplerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.