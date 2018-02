Muş’ta çığ tatbikatı

Son yılların en yağışsız ve sıcak kış mevsiminin yaşandığı kentte çığ tatbikatı yapıldı. Üçevler bölgesinde düzenlenen çığ tatbikatına UMKE, AFAD, 112, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri katıldı. Senaryo gereği 4 kişiden oluşan grubun üzerine çığ düşmüş ve 2 kişi çığ altında kalmıştı. Olayın haber alınmasının ardından bölgeye ulaşan arama-kurtarma ekipleri, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaran 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çığ altında kalan vatandaşları arama çalışmasına başladı. Çığ altında kalan vatandaşlardan birini sağ olarak çıkartmayı başaran ekipler, diğer vatandaşın ise cesedine ulaştı. Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aziz Yıldırım, geçen yıl 4-5 metre karın yağdığını anımsattı. Bu yıl kış mevsiminin yağışsız geçtiğine dikkat çeken Vali Yıldırım, ekiplerin her daim dinç kalması için tatbikat düzenlendiğini söyledi. Vali Yıldırım, "Allah’a şükürler olsun ki herhangi bir çığ hadisemiz yok. Buna rağmen arkadaşlarımızın da devamlı antrenmanlı olması, reflekslerini geliştirmeleri, bilgilerini tazelemeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri lazım. Bunun için bugün de hazırlanmış bir senaryo üzerinde tatbikat yapıldı ve tatbikatın uygulaması da gerçeğini aratmadı. Aniden bu tür işlerde ekiplerimize ihtiyaç olabilir. Her zaman bunlar mümkündür ve biz de her an ani bir şekilde, hızlı bir şekilde olay yerine intikal edebiliyoruz. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir tatbikat oldu. Çok büyük bir ciddiyetle işlerini yaptılar" diye konuştu.