Muş’ta iş birliği protokolü imzalandı

1500’lü yıllarda inşa edilen Yıldızlı Hanın gün yüzüne çıkması için çalışmalar devam ederken, Muş Belediyesi, tarihi hanın yanındaki İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait binanın yıkımı için girişimlerde bulundu. Yapılan görüşmeler neticesinde 5 katlı binanın yıkılmasına ve binanın yerine tek katlı Polis Ekipler Amirliği’nin yapılması kararlaştırıldı. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Vali Aziz Yıldırım’ın koordinesinde söz konusu binanın yıkımı ve yapımı üzerine protokol imzaladı. Muş Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Muş Valisi Aziz Yıldırım, Yıldızlı Han’ın Muş’un önemli tarihi değerleri arasında yer aldığını belirterek, her iki kurumun bu tarihi dokuyu korumak adına önemli bir karar aldığını söyledi. Vali Aziz Yıldırım, “Eski bir hanın ortaya çıkartılması ve beraberindekilerin de o eski antik dokuya benzetilmesi içi güzel projeyi gerçekleştirmenin gururunu yaşayacağız inşallah. Bundan sonra da çok güzel bir şekilde Yıldızlı Han’ımız faaliyete geçmiş olacak. Orijinal dokusuna da bizim emniyetimizin burada bulunan birimi de çok güzel bir şekilde uyum sağlamış olacak. Bunu hep birlikte yaşayacağız. Ben tarafların ikisine de hem teşekkür ediyorum, hem kendilerini tebrik ediyorum. Bu tür işbirlikleri çok kolay sağlanmıyor. Ama tabii ki herkes birer adım karşı tarafa gitmesi lazım. Bütün yapılması gereken iş, şehrimizin güzelleştirilmesi. Burada buna katkıda bulunan her iki kurumu da gerek belediyemizi gerek emniyet müdürlüğümüzü sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Bu protokolün şehrimize ve bizden hizmet bekleyen vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Umarım vatandaşlarımıza gidecek olan hizmetlerin geliştirilmesi için de bunun bir ilk ve bir vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından söz alan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise, “Kamu kurumların işbirliğini arttırmak için ve bu mekanizmalar arasında özellikle devlet adamı vakarı ile bir nevi hakemlik görevini üstlenen Valimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde yapmış olduğumuz çalışmalara katkılarından dolayı İl Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Alt ve üst yapı çalışmalarımız sırasında gerek Hürriyet Karakolunun gerekse polisevinin ihata duvarlarının daha estetik görünmesi için katkıları oldu. Yıldızlı Hanımızın gün yüzüne çıkması için kendisi ile ‘Ortak Akıl ve Birlikte Yönetim’ anlayışı içerisinde güzel bir hizmete karar verdiğimize ve daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu protokolün ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından söz konusu protokol Başkan Asya ve İl Emniyet Müdürü Aktaş tarafından imza altına alındı. İmza töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.