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11 Temmuz 2017 21:21

Muş’ta terör operasyonu

Muş’un Bulanık ilçesinde yapılan operasyonda terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alınırken, operasyonda mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Muş’ta terör operasyonu

11 Temmuz 2017 21:21


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Bulanık ilçesine bağlı Aşağıbüklü köyünde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için iki adreste arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan arama faaliyeti sonucunda 2 adet Kalaşnikof tüfek, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 56 adet Kalaşnikof fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 79 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 4 adet örgütsel fotoğraf ele geçirilmiştir. Tespit edilen 3 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.




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