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12 Eylül 2017 23:10

Muş’ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Muş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Muş’ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

12 Eylül 2017 23:10


Alınan bilgilere göre, merkezden Kırköy beldesine bir düğüne gitmekte olan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan Selami Çelimli (25) olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alınırken, Çelimli’nin cenazesi ise morga kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.




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