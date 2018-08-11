Muş’ta yeni bir park daha hizmete sunuldu

Bu kapsamda sezon başında yapımına başlanan Ahmed-i Hani Parkı 2 etap projesi tamamlandı.

2014 yılında 43 bin metrekare olan yeşil alanları başarılı çalışmalar sonucunda 300 bin metrekarenin üzerine çıkaran Muş Belediyesi, 18 bin metrekarelik bir parkın yapımını tamamladı. İki yıl önce 22 bin metrekare alan üzerine Ahmed-i Hani Parkını yaparak hizmete açan Muş Belediyesi tarafından mevcut parkın yanına uygulanan 2. etap projesini de tamamladı. Sezon başında çalışmaların başlatıldığı park gün yüzüne çıktı. Kentin çehresini değiştirecek yeşil alanların oluşturulmasına öncülük eden Belediye Başkanı Feyat Asya, yapımı tamamlanan yeni parkta incelemelerde bulundu. Başkan Asya, incelemeler sırasında parkta karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklara pamuk şeker alan Başkan Asya, onlarla oyun oynayarak sevinçlerine ortak oldu. Aynı şekilde piknik yapan ailelerle de sohbet eden Başkan Asya, çocukları ile birlikte güzel vakit geçirmeleri temennisinde bulundu. Vatandaşlar da yeni park ve mesire alanlarını oluşturarak hizmete sunan Başkan Asya ve ekibine teşekkür ettiler.

18 bin metrekare alan üzerine yeni bir daha park yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Asya, vatandaşların beton yığınlarına mahkum olmaması için bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. 22 bin metrekare alan üzerinde yapımı tamamlanan 1. etap parka vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Asya, “2 yıl önce hizmete açtığımız Ahmed-i Hani Parkı adeta vatandaşlarımızın ikinci adresi oldu. Vatandaşlarımız aileleri ile birlikte buralarda güzel vakit geçirdiklerini müşahede ettik. Emek vererek hizmete açtığımız bu alanlarda halkımızın faydalandığını görmek bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Gelişen ve büyüyen ilimizin ihtiyacına cevap vermediği ve ilimizde kişi başı yeşil alan miktarının yetersizliğinden dolayı 1. etap arkasında bulunan 18 bin metrekare alanın boş ve köhne bir alan olmasından dolayı park yapılması için proje çalışmalarını tamamladık. İçerisinde mesire alanları, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, açık ve kapalı kameriyeleri bulunduğu projemizi tamamladık. Allah’a şükürler olsun ki halkımızın rahat nefes alabileceği bir alanı daha hizmete sunmayı başardık. İnşallah yeşil alanların arttırılması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.