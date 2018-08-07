Muş’ta yol genişletme çalışması

Son olarak Bitlis Caddesi İle Hürriyet Caddesini birbirine bağlayan 131. sokağı genişleten belediye, sorunsuz bir ulaşım için önemli işlere imza atmaya devam ediyor. ‘Yol medeniyettir’ anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Muş Belediyesi, yerleşim alanlarındaki dar imar yollarını genişletmeye devam ediyor. Bir yandan tahrip olan yolları onaran, diğer yandan mevcut yolları tamamen yenileyen Muş Belediyesi, yıllarca dar olan imar yollarını da açarak ulaşım sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. Belediye yeni açtığı yollar ile çağdaş ve düzenli şehirleşmenin alt yapısını inşa ediyor. Son olarak Dere Mahallesi 131. Sokakta çalışma yürüten Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yola girdiği için kamulaştırılan evlerin yıkımını yaparak Bitlis Caddesi ile Hürriyet Caddesini birbirine bağlayan sokağı genişletti. İş makineleri söz konusu sokakta yıkım çalışmaları yaparken, İtfaiye ekipleri de çevredeki vatandaşların toz ve dumandan etkilenmemesi için sulama çalışması yaptı. Sabahın erken saatlerinde yıkım çalışmasının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, çevredeki vatandaşlarla hasbıhal ederek çalışan personellere kolaylıklar diledi. İncelemeler sırasında Dere Mahallesi Muhtarı Hayrettin Şen, Başkan Yardımcıları ve birim amirleri Başkan Asya’ya eşlik etti. Dar yolların genişletilmesi için destek veren hak sahiplerine teşekkür eden Başkan Asya, bu tür çalışmalara katkı sunanların Muş’un geleceği için önemli olduğuna dikkat çekti. Muş Belediyesi olarak yıllarca ulaşım sorunu yaşanan birçok dar yolu genişlettiklerini ifade eden Başkan Asya, bu çalışmaların sonucunda trafik akışında yaşanan sorunların tamamen giderildiğini kaydetti. Başkan Asya, “Mahallelerimizdeki yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımızın yanı sıra mevcut imar planımıza göre olan yolların da genişletilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne kadar birçok bölgede dar yolan yolların çoğunu genişlettik. Bugün de ilimizin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Dere Mahallesi’nde yol genişletme çalışması yapıyoruz. Bitlis Caddesini, Hürriyet Caddesine bağlayan 131. Sokakta yola giren yapıların yıkımını başlattık. Tabi öncesinde yapıları yolda olan hak sahiplerimiz ile görüşüp anlaştık. Kamulaştırdığımız evleri yıkarak bu bölgedeki ulaşımın sorunsuz bir şekilde olmasını sağlıyoruz. Öncelikle bu çalışmalarımızda, evleri yola giren vatandaşlarımıza destek ve anlayışlarından dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Planladığımız her şeyin ilimizin geleceği için olduğu bilincinde olmamız son derece mutluluk verici. Vatandaşlarımız bu tür sorunlu yolların genişletildiğini gördüğünde eminim hem bizlere hem de bize destek verenlere dua edecektir. İnşallah genişletmeye başladığımız sokaktaki çalışmaları kısa bir sürede tamamlayarak ulaşıma açacağız” dedi.