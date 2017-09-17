Ömer Urgun Parkı hizmete açıldı

Ömer Urgun Parkı’nın açılışına, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Tüm Bul Sev- Der Başkanı Selahattin Turan, İş Adamı Ömer Urgun, STÖ Başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, hizmetin sadece belediyenin sorumluluğunda olmadığını belirterek, belediyeciliğin bir hizmet yeri olduğunu söyledi. Hizmetin sadece belediyeye değil tüm STK’ların, kanaat önderlerin, muhtarların ve iş adamların da üzerinde bir vazife olduğunu dile getiren Uzan, “Bizim amacımız 9 mahallemizde de birer park inşa etmektir. Bunları adım adım gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan bu gençlerimize yaşanılabilir bir kent bırakmak istiyoruz. Bu yolda bir adım atarak bu parkı yapan iş adamımız Sayın Ömer Urgun ve Tüm Bul Sev-der Başkanı Sayın Selahattin Turan’a teşekkür ediyorum. Allah hayırlara vesile etsin inşallah” dedi.

Konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajı veren Uzan, “Bizim derdimiz Bulanık’ta normalleşmenin tesis edilmesidir. Bizim burada birliğe, beraberliğe, kardeşliğe her zaman ihtiyacımız var. Sadece seçimden seçime değil. Biz devlet olarak birliği burada sağlayamazsak, Bulanık’ta huzuru egemen kılamayız. Her faaliyetimizde bir ve beraber olacağız. Ayrışma tohumlarını eken tüm zihniyetlere hayır diyeceğiz. Terör örgütlerinin en çok faydalandığı alan ırkçılık ve ayrışmadır. Tüm terör örgütleri bizden ötekini yaratır. Oysa bizim ötekimiz yok. Biz hep beraber biz olmalıyız. Bunu başaramazsak bu kadim şehirde beraber huzur içerisinde yaşayamayız” ifadelerini kullandı.

Şehrin gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Uzan, “Şehrin alt yapısı için İller Bankası ile 100 trilyonluk bir ihale gerçekleştirdik. inşallah bu yıl kazmayı vuracağız. Bunu yanında kilitli parke taşı çalışmalarımız devam ediyor. Tüm okullarımızın bahçelerini kilitli parke yapıyoruz. Bulanıklılar her şeyin en iyisine layıktır. İstanbul’daki bir kardeşimiz en güzel şekilde nasıl yaşıyorsa Bulanıklı kardeşimiz de aynı şekilde yaşamayı hak ediyor. Bu düşüncedeyiz. Türk, Kürt, Laz ayırımını yapmadan birlik ve beraberliğimizi her zaman koruyarak ve daha emin adımlarla geleceğimizi inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Tüm Bulanık Sevgi Derneği Yüksek İstişare Meclis Üyesi Hayırsever işadamı Ömer Urgun ise, böyle bir çalışmanın içerisinde olduğu için mutlu olduğunu belirterek, “İlçemize, gençlerimize, çocuklarımıza böyle bir yeri kazandırdığımız için çok gururluyuz, çok sevinçliyiz. Biz küçüklüğümüzü burada yaşayamadık, çocuklarımız yaşasın dedik. Yer tahsilinde bulunan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hacı Arslan Uzan’a teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Tüm Bul Sev- Der Başkanı Selahattin Turan da yaptığı konuşmasında, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan’ın Bulanık’ta göreve başlamasıyla birlikte güzel icraatlara imza attığını ifade ederek, “Bulanık’ta güzel şeyler oluyor. Bu güzel şeylerin mimarı olan Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan’a Bulanıklılar adına teşekkür ederim. Biz kavga için gelmedik, biz gönüller yapmaya geldik. Biz dernek olarak Bulanık’a hizmet etmeyi onur ve şeref olarak kabul ediyoruz. Çünkü Bulanıklılar onurlu, asil ve şerefli bir millettir. Onlara da layık ne varsa biz STK’lar olarak, devletimizle, devletimizin yöneticileri ile el ele vererek ortaya koyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle açılışımıza katılan tüm Bulanıklı hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.