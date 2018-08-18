Polis bayram öncesi çocukları uyardı

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, yürütülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında, il müftülüğüne bağlı olarak açılan Yaz Kur’an Kursları’ndaki öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklara, bayramda tanımadıkları kişilerin evlerine gitmemeleri, girmemeleri ve şeker istememeleri konusunda uyarılarda bulunan polisler, çocukların mutlaka ailelerinden izin alarak, yanlarında en az bir kişi olacak şekilde bayram ziyaretlerine gitmeleri gerektiğini söyledi. Kurban bayramı öncesi yaklaşık bir haftalık bilgilendirme çalışmaları kapsamında, 12 Kur’an Kursu’nda toplamda bini aşkın öğrenciye çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulunan polis ekipleri, ayrıca bayramda üzücü trafik kazalarının meydana gelmemesi için çocuklara araç kullanan ebeveynlerinin dikkatli, duyarlı olması, kurallara uyması ve mutlaka emniyet kemeri takması yönünde de çeşitli bilgiler paylaştı. Eğitimler kapsamında polis ekipleri ayrıca, çocukları çeşitli hediyelerle sevindirdi.