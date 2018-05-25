Polis ve köy okulu öğrencileri bir arada kitap okudu

‘Güvenli Okul’ projesini sürdüren Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, Yarpuzlu Köyü İlkokulunda eğitim öğretim gören öğrencileri, Muş İl Halk Kütüphanesi ile tanıştırdı. Köy okulunda eğitim öğretim gören öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde araçlarla okuldan alan polis ekipleri, yeni binasına kavuşan Muş İl Halk Kütüphanesine getirdi. Öğrencilere kütüphaneyi gezdiren polis ekipleri, daha sonrasında ‘geleceğin için oku’ isimli okuma etkinliği yaptı. Okuma etkinliğinin ardından kütüphane görevlileri ile polis ekipleri tarafından kütüphane hakkında bilgilendirmelerin yapılmasının ardından, köy okulu öğrencileri tekrardan polis ekipleri tarafından köy okuluna bırakıldı.

Muş İl Halk Kütüphanesinde kitap okumanın sevincini yaşayan öğrenciler ise, polis ağabey ve ablalarına teşekkürlerini ilettiler.