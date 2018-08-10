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10 Ağustos 2018 10:45

Polisler güvenlik duvarını boyadı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiserlerle polisler, ilçe merkezinde bulunan güvenlik duvarlarını boyadı.

Polisler güvenlik duvarını boyadı

10 Ağustos 2018 10:45


Malazgirt Emniyet Müdürlüğü önüne güvenlik amacıyla kurulan beton bloklar, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki’nin talimatlarıyla polisler tarafından 26 Ağustos Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi boyandı. Emniyet Müdürü Ekşi’nin talimatları ile ellerine fırçaları alan polis memurları, neşe içerinde yaklaşık bir saat içinde duvarı boyayarak, vatandaşın çok güzel bir görüntüle karşılaşmasını sağladılar.


İlçeye yeni atanan Emniyet Müdürü İlker Eşki, müdürlük binası önündeki güvenlik duvarını boyattırarak 26 Ağustos Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi güzel bir görüntüye kavuşturdu.




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