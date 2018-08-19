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19 Ağustos 2018 19:57

Rus uyruklu kadının midesinden 7 paket uyuşturucu çıktı

Muş’ta polisin istihabari bilgiler üzerine takibe aldığı Rus uyruklu kadın N.

Rus uyruklu kadının midesinden 7 paket uyuşturucu çıktı

19 Ağustos 2018 19:57

O.’nun midesinden 7 paket eroin ve metamfetamin maddesi çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Rus uyruklu kadın N.O. ve M.S.B. isimli şahıs hakkında Van’dan Muş’a uyuşturucu taşıdığı istihbaratı alan Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısları takibe aldı.


Şahısların hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, şüpheliler üzerinde arama yaptı. Aramada şahıslar üzerinde uyuşturucu maddeye rastlamayan polis, şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar kontrol için Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede Rus uyruklu kadın N.O.’un çekilen röntgeninde yuttuğu anlaşılan 7 paket kalıp halinde eroin ve metamfetamin maddesi tespit edildi.


Öte yandan midede uyuşturucu taşımanın dünyada nadir görülen bir yöntem olduğu öğrenildi.


Şahıslar hakkında adli işlemler devam ediyor.




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