Selam-Der’den Kudüs Günü açıklaması

Belediye Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasına siyasi parti yetkilileri ile STK temsilcileri katıldı. Basın açıklamasını okuyan dernek gönüllüsü İnan Sur, son zamanlarda bölgede yaşanan işgal, savaş ve ekonomik-sosyal buhranlar neticesinde Kudüs ve Filistin davasının iyice unutulduğu ya da bilinçli bir şekilde unutturulduğunu savundu. Mescid-i Aksa’nın İslam’ın şiarlarından olduğunu dile getiren İnan Sur, "İslam’ın onur ve şiarları bizim için her şeyden önceliklidir. Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra tüm Müslümanlar için en önemli kutsal mekândır. Kudüs dünya Müslümanlarının sancağıdır. İslam dünyasının aydınlık günleri Kudüs’ün işgali ile yerini karanlık günlere bırakmıştır" dedi.

Filistin sorununun sadece Filistinli Müslümanların veya Arapların sorunu olmadığını ifade eden İnan Sur, bu sorunun tüm dünya Müslümanlarının üzerinde imani, İslami ve insani bir sorumluluk olduğunu kaydetti. İnan Sur, "Herkes şunu çok iyi bilsin ki, izzet ve şeref isteyen milletler bedel ödemeye hazır olmalıdır. Bu direniş yolunu sürdüren Filistin halkı Allah’ın yardımıyla er ya da geç zafere ulaşacaktır. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa 1948 yılından beri adım adım işgal altına alınmıştır. TV’lerde naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde silahlarla hunharca katledilirken bunu yapan işgalci çete İsrail ’şımarık’lıkla nitelendirip şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz" ifadelerini kullandı.