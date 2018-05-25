Semaver çayı satarak geçimlerini sağlıyorlar

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Malazgirt caddeleri de şenlenmeye başlandı. Malazgirt caddelerine semaver kuran işsiz vatandaşlar, çay satarak ailelerinin geçimlerini sağlıyorlar. Semaver çayı yapan vatandaşlar, "Teravih namazından çıkan yaşlısı genci semaver çayı içmek için çarşı merkezine geliyorlar. Eskiden herkes evinin önüne semaver kurarak çay yapardı, ancak teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte bu kültürümüz yok olmaya yüz tuttu. Bizlerde bu kültürümüzü yeniden yaşatarak, hem evimize ekmek götürüyoruz hem de Malazgirt’te yaşayan herkesin Ramazan ayında özlemini çektikleri semaver çayı içmenin keyfini yaşatıyoruz” dediler.

Semaver çayının yapıldığı alanlara akın eden vatandaşlar ise, Malazgirt’te bu geleneği sürdürenlere teşekkür ettiler. Vatandaşlar, “Ramazan ayında rahat ve huzurlu bir ortamda semaver çayı yudumluyoruz. Bizler tarihimize ve geleneklerimize sahip çıkmalıyız. Yardımlaşma ve kaynaşma ayı olan ve sadece biz Müslümanlara özel olan bugünlerin kıymetini bilmeliyiz. İnşallah bu mübarek Ramazan ayı huzurlu ve bereketli geçer” ifadelerini kullandılar.