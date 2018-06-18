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18 Haziran 2018 20:59

Serinlemek için girdiği nehirde can verdi

Muş’un Hasköy ilçesinde ilkokul öğrencisi çocuk, serinlemek için girdiği Karasu Nehri’nde boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği nehirde can verdi

18 Haziran 2018 20:59


Alınan bilgilere göre Hasköy ilçesine bağlı Koç Köyü İlkokulu öğrencisi Davut Yırtıcı (11) serinlemek için Karasu Nehri’ne gitti. Burada yüzmeye başlayan talihsiz çocuk, bir müddet sonra girdiği nehirden çıkmadı. Arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen köylüler, nehirde arama çalışması başlattı. Yüzme bilen köylülerin yaptığı aramalar sonucu talihsiz çocuğun cesedi nehirden çıkartıldı.


Bu yıl teşekkür belgesiyle ilkokul dördüncü sınıftan mezun olan Davut Yırtıcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.




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