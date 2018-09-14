“Sokakta satranç var" projesi Muş'ta start aldı

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yürütülen “Sokakta satranç var” projesi Muş'ta yoğun bir ilgiyle başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen “Sokakta Satranç Var” projesi Muş'ta başladı. İstasyon Caddesi'nde başlangıcı yapılan ve Muş Belediyesi Gençlik Meclisi ile Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinlik ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Muş Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Deniz Koçmen, “Satrancı hem bireylere, hem Muşlulara, herkese sevdirmek amacıyla bu projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Yoğun bir katılımda gerçekleştirildi. Halkın ciddi anlamda bu tür sosyal aktivitelere ihtiyacı var” dedi.

Etkinliğin amacı ile ilgili bilgiler paylaşan Satranç Federasyonu Muş ve Bölge Temsilcisi Kasım Demirçin ise, “Buradaki amaç; her sene okullar başlamadan önce bu projeye başlatılıyor. Bir farkındalık ortaya koyabilmek için böyle bir faaliyete imza atıldı. Satranç seçmeli ders olarak okutuluyor. Öğrencilerimiz, sporcular okulda bu dersi seçsinler diye bu proje yürütülüyor” şeklinde konuştu.

Yaş sınırlaması olmaksızın satranç sevenlerinin bir araya getirildiği etkinlik, iki saat sürdü.