Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 13:20

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, Malazgirt’te

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zafer Bayramı öncesi Muş’un Malazgirt ilçesine gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, Malazgirt’te

17 Ağustos 2018 13:20


Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, beraberindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Muş İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ile Malazgirt ilçesine geldi. Helikopterle Malazgirt Jandarma Komutanlığına inen Bakan Yardımcısı Aksu ve beraberindekiler, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı tarafından karşılandı.


Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve beraberindeki heyet, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Muş Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Kaymakamlığı, Okçular Vakfının düzenlediği ve Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü etkinliklerinin yapılacağı alanı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.


Milli park alanında yapılan çalışmaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapacağı alanları inceleyen Aksu, daha sonra park içinde ağaç dikme törenine katıldı.


Bakan Yardımcısı Aksu ve beraberindeki heyet, Malazgirt Merkez Camii’nde kılınan cuma namazının ardından helikopterle ilçeden ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç