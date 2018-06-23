TKDK’dan Başkan Kılıç’a Ziyaret

TKDK Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur, Malazgirt Ziraat Odası’nı ziyaret etti. TKDK heyetini ağırlayan Başkan Kılıç, TKDK ile ilgili sorun ve sıkıntıları il koordinatörü Uygur’a anlattı. TKDK’yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılıç, “TKDK İl Koordinatörü Beytullah Uygur odamızı ziyaret etti. İlçemizdeki TKDK tarafından yapılan işletmeler hakkında sorun ve sıkıntıları konuştuk. Başkanımıza ziyaretinden dolayı teşekkür eder saygılar sunarım” dedi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.