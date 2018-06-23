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23 Haziran 2018 09:44

TKDK’dan Başkan Kılıç’a Ziyaret

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur, Muş Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

TKDK’dan Başkan Kılıç’a Ziyaret

23 Haziran 2018 09:44


TKDK Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur, Malazgirt Ziraat Odası’nı ziyaret etti. TKDK heyetini ağırlayan Başkan Kılıç, TKDK ile ilgili sorun ve sıkıntıları il koordinatörü Uygur’a anlattı. TKDK’yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılıç, “TKDK İl Koordinatörü Beytullah Uygur odamızı ziyaret etti. İlçemizdeki TKDK tarafından yapılan işletmeler hakkında sorun ve sıkıntıları konuştuk. Başkanımıza ziyaretinden dolayı teşekkür eder saygılar sunarım” dedi.


Ziyaret hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.




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